2019/02/24 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/… كشف الخبير الامني صباح العكيلي، الاحد، عن قيام أمريكا بقيادة مخطط لاعادة الطائفية ومواجهة الحشد الشعبي وشرعنة بقاء قواتها في العراق.وقال العكيلي في تصريح, إن “أميركا تعمل على التقرب مع من ينادي ببقاء قواتها في العراق، وهناك اصوات من شخصيات سياسية كردية وسنية وحتى بعض الشخصيات الشيعية، حيث تطالب ببقاء تلك القوات”.وأضاف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خبير أمني يكشف عن مخطط أمريكي لإعادة الطائفية ومواجهة الحشد الشعبي alansaar.

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