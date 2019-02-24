الاردن يعلن اعفاءً للبضائع العراقية القادمة من ميناء العقبة ويحدد نسبته

2019/02/24 | 09:32

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلن وزير الصناعة الأردني طارق الحموري، الاتفاق على إعفاء البضائع العراقية القادمة عبر ميناء العقبة من 75% من رسوم المناولة في الميناء.

جاء ذلك خلال مؤتمر "منتدى أعمال الأعمال الأردني العراقي" والذي عقد في غرفة صناعة الأردن في عمّان لبحث العلاقات التجارية والاستثمارية بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري، ونظيره العراقي صالح الجبوري لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الأخيرة بين الأردن والعراق.

وقال الحموري، إنه "تم الاتفاق على إعفاء البضائع العراقية القادمة عبر ميناء العقبة من 75% من رسوم المناولة في الميناء، والانتقال من تبادل السلع على طريبيل وتحويلها للنقل المباشر من المصدر للمستهلك، حيث تستطيع الناقلة العراقية الدخول للأردن دون إفراغ البضائع عند الحدود، وكذلك الأمر للناقلات الأردنية، ما سيقلل من كلف النقل ومدته".

وأضاف الحموري أن "الأردن سيزود العراق بالطاقة الكهربائية، وسيتم الانتهاء من الدراسات الفنية خلال 3 أشهر، وسيطبق الربط على أرض الواقع خلال أقل من سنتين".

من جانبه، قال وزير الصناعة العراقي، صالح الجبوري: إنه "سيتم دراسة أنبوب النفط العراقي خلال الفترة المقبلة"، لافتا إلى أنه "تم الاتفاق على بيع العراق للأردن 10 آلاف برميل نفط يومياً، مع الأخذ بعين الاعتبار كلف النقل، واختلاف المواصفات في احتساب سعر النفط، الأمر الذي سيفتح باب تصدير النفط العراقي إلى الأردن، ويساهم في زيادة حركة النقل والشاحنات لدى الجانبين".

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