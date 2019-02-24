العراق والكويت يتفقان على تمويل مشاريع صحية بقيمة 85 مليون دولار

2019/02/24 | 09:32

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

ابرم صندوق اعمار المناطق المتضررة من الارهاب، في الحادي عشر من الشهر الجاري، اتفاقية مع دولة الكويت لتمويل مشاريع صحية في البلاد بقيمة 85 مليون دولار.

وقال المسؤول في قسم الاعلام والتوعية التابع لوزارة الصحة والبيئة، محمد غافل، في تصريح نقلته صحيفة "الصباح" الرسمية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "صندوق اعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية ابرم اتفاقية مع دولة الكويت بقيمة 85 مليون دولار ضمن المرحلة الثانية من المنحة التي تقدمها الكويت لتمويل مشاريع إعمار القطاع الصحي بالمناطق المتضررة من العمليات الإرهابية وبمبلغ اجمالي يصل الى 100 مليون دولار".

وأضاف أن "الاتفاق جاء وفق التزام تعهدت به الكويت خلال مؤتمر واشنطن للمانحين لدعم العراق للإسهام في تغطية الاحتياجات الإنسانية للمتضررين من العمليات الارهابية التي مرت بها البلاد"، لافتا الى ان "الصندوق الكويتي ابرم في ما سبق اتفاقية تمويل البرنامج العاجل للقطاع الصحي بمرحلته الأولى خلال شهر كانون الثاني من العام الماضي، واقام بمقتضاها مشاريع عدة بمنحة مقدارها 15 مليون دولار".

ونوه غافل بأن "المشاريع المذكورة تهدف للمساهمة في تلبية الاحتياجات الصحية في مناطق المحافظات المتضررة من خلال هدم وإعمار وتأهيل وتجهيز عدد من المراكز الصحية والمستشفيات في مختلف المناطق المحررة موزعة بين محافظات: الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وبابل وديالى، وبما يسهم برفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة لمواطني تلك المناطق، تمهيداً لعودة النازحين إلى منازلهم وبما يضمن توفير البيئة الآمنة والمستقرة لهم".

واشار الى ان "المشاريع التي ابرمت بموجب هذه المنح ستنجز بحسب الخطة خلال منتصف العام المقبل، وتشمل هدم وإعادة بناء وتأهيل وتجهيز 32 مركزا صحيا، فيما تتوزع المستشفيات على المحافظات المتضررة ايضا"، مفصحا عن أن "الأعمال تشمل كذلك: المدنية والمعمارية والكهربائية والميكانيكية".

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