السليمانية.. شركة كندية تنتج الكهرباء من الطاقة الشمسية

2019/02/24 | 09:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - السليمانيةتعمل شركة كندية على مشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في محافظة السليمانية.يوفر المشروعان الطاقة الكهربائية لإنارة الشوارع الرئيسة في المرحلة الأولى، وفي حال نجاح تلك المرحلة، سيجري العمل على تزويد المدارس، المستشفيات، المساجد والدوائر الحكومية بالكهرباء الذي تنتجه الشركة التي يشاركها عدد من المهندسين الكورد.يقول شان عبدالله إسماعيل، وهو أحد شركاء الشركة الكندية: "تعمل الخلايا وتنطفئ تلقائياً، وهي مضمونة لثلاث سنوات، وتستطيع توفير 750 واط من الطاقة الكهربائية، ونحن بانتظار موافقة الحكومة للبدء بالمشروع".تعمل الشركة باتباع الأسلوب الأمريكي وبمعدات سولار كندية، وقد اجتمع رئيس مجلس المحافظة مع ممثلي الشركة وسهل معاملاتهم ولم يبق إلا موافقة الحكومة على المشروع.ويقول رئيس مجلس محافظة السليمانية، آزاد هموندي: "نحن بحاجة إلى اجتماع لمجلس المحافظة مع الجهة المعنية في قطاع الكهرباء، وإذا تبين لنا أن المشروع يجدي من ناحية الإنفاق الحكومي، سنبدأ به".يتم حالياً إنتاج 3500 ميغاواط من الكهرباء في إقليم كوردستان، وهذه الكمية تكفي لتوفير الطاقة الكهربائية ثماني ساعات في اليوم، ولتوفير الطاقة 24 ساعة يومياً، فإن الإقليم بحاجة إلى إنتاج 1000 ميغاواط من الكهرباء.ويقول المتحدث باسم مديرية كهرباء السليمانية، سيروان محمد: "فات أوان إنتاج الكهرباء من قبل الحكومة، بل يجب الاستثمار في قطاع الكهرباء وأن تتولى الحكومة مهمة التوجيه وتنظيم الإجراءات".توفر المحطتان الكهرومائيتان في دوكان ودربنديخان جزءاً صغيراً من الطاقة الكهربائية في إقليم كوردستان، بينما يتم توفير الجزء الأكبر من الكهرباء (أكثر من 3000 ميغاواط) من خلال محطات كهروغازية.

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