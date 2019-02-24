التربية النيابية: مجلس الوزراء سيصدر ضوابط موحدة لتعيينات التربية

2019/02/24 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت لجنة التربية النيابية، اليوم الأحد، إن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تريثت بإعلان الضوابط الخاصة بالتعيين على ملاك التربية في بغداد، موضحة إن هناك آلية

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