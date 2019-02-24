الهجرة النيابية: فاسدون يقفون خلف إدخال مواد غذائية تالفة إلى مخازن النازحين

2019/02/24 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت لجنة الهجرة والمهجرين النيابية، اليوم الأحد، إلى فتح تحقيق في تلف المواد الغذائية الخاصة بالنازحين في المخازن، مرجحة أن تكون هناك أيادي مفسدة وراء

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