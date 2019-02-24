تعيين شقيق محمد بن سلمان نائبا له وتسمية أول سفيرة للسعودية

2019/02/24 | 09:38

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متابعة:سومر نيوز عينت السعودية الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز شقيق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نائبا لوزير الدفاع...

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