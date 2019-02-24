2019/02/24 | 09:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السيد عمار الحكيم يحذر من تردي الوضع الأمني الى ما لا يحمد عقباه حذر رئيس تحالف الإصلاح والاعمار السيد عمار الحكيم، من تردي الوضع الأمني الى ما لا يحمد عقباه.وذكر السيد عمار الحكيم في بيان، " فجعنا بنبأ مقتل عدد من مواطني النجف الاشرف والبصرة على يد فلول داعش الظلامية في منطقة الثرثار، والملفت ما في الامر وقوع الحادث الاجرامي بعد ثلاثة ايام من مقتل ستة من مواطني كربلاء المقدسة من اصل ١٢ بعد خطفهم في منطقة النخيب".وأشار ان" هذا ما يدل على وجود ثغرات امنية تستغل من قبل الارهابيين للإيقاع بالأبرياء من ابناء شعبنا والاخلال بالوضع الامني، ونحن اذ نبتهل الى العلي القدير ان يتغمد القتلى بواسع رحمته ويلهم اسرهم وذويهم ومتعلقيهم الصبر والسلوان".وحث السيد عمار الحكيم" قوى الامن بمختلف صنوفها على تشديد القبضة على المناطق الرخوة وتعقب الجناة للحؤول دون تردي الوضع الى ما لا يحمد عقباه".

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