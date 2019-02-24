المالية النيابية: تعليمات تثبيت العقود ستعلن خلال ايام

2019/02/24 | 09:40

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

أﻋﻠﻨﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ المالية اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ، الاحد، ان اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻋــﺪاد ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺜﺒﻴﺖ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻌﻘﻮد واﻋـﺎدة المفسوخة ﻋـﻘﻮدﻫـﻢ ﻓــﻲ اﻟـﻮزارات، مشيرة الى ان هذه التعليمات ستنشر خلال ايام.

وقال ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ حنين اﻟﻘﺪو، ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ نشرته صحيفة الصباح، وتابعته "الاقتصاد نيوز" ، إن "اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﺘﺼﺪر ﺧﻼل اﻷﻳــﺎم اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ المقبلة ﻟﻮاﺋﺢ وﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻟﻠﻮزارات ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻦ اﺟــﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ آﻟـﻴﺎت ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻌﻘﻮد وﺻــﺮف ﻣﻜﺎﻓﺂت ﻟﻠﻤﺤﺎﺿﺮﻳﻦ المجانيين، ﻓـضـﻼ ﻋــﻦ اﻋـﺎدة المفسوخة ﻋـﻘـﻮدﻫــﻢ ﻓﻲ اﻟـﻮزارات اﻷمنـﻴﺔ".

وأﺿــﺎف اﻟﻘﺪو أن "اﻟﻠﺠﻨﺔ المالية ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺳﺘﺼﺪر ﺗــﻘــﺎرﻳـﺮ دورﻳــﺔ ﺑــﺸــﺄن ﺗـﻄـﺒﻴﻖ اﻟـﺤـﻜﻮﻣـﺔ ﻟـﻔـﻘـﺮات الموازنة وﻣﺤـﺎﺳـﺒـﺘـﻬـﺎ ﻓـــﻲ ﺣــﺎل اﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت وﺣﻘﻮق المواطنين".

وﻛﺎﻧﺖ ﻟﺠـنـﺔ اﻷﻣـﻦ واﻟﺪﻓﺎع اﻟـﻨـيـﺎﺑــﻴـﺔ دﻋـﺖ ﻓــﻲ وﻗـﺖ ﺳــﺎﺑــﻖ، اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ اﻹﺳــﺮاع ﻓﻲ إﺟــﺮاءات إﻋﺎدة المفسوخة ﻋﻘﻮدﻫﻢ ﻓﻲ وزارﺗﻲ اﻟﺪﻓﺎع واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﺴﺪ اﻟﻨﻘﺺ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ المحافظات.

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