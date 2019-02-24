قطار “مصفّح” يقل كيم لحضور القمة مع ترامب

2019/02/24 | 09:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أكدت كوريا الشمالية لأول مرة أن زعيمها كيم جونغ أون سيعقد ثاني اجتماع قمة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب لأول مرة وذلك قبل أيام من الاجتماع المقرر عقده في العاصمة الفيتنامية هانوي.وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية إن كيم غادر بيونغيانغ بالقطار بعد ظهر السبت لحضور اجتماع القمة الذي […]

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