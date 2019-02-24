سيناتور جمهوري: لو بقيت قواتنا في العراق لما كان هناك داعش

2019/02/24 | 09:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد السيناتور الجمهوري البارز ليندسي غراهام، بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إبقاء قوة محدودة لـ”حفظ السلام” في سوريا،معتبرا انه يدفع أوروبا لنشر عدد أكبر من الجنود في المنطقة.وقال غراهام الذي أمضى الأسابيع الأخيرة في محاولات لإقناع ترامب بتعديل خطته الأصلية لسحب جميع القوات الأمريكية من سوريا، في حديث إلى فوكس نيوز، إن “الجنود الـ200 الذين قرر […]

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