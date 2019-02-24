مدرب المنتخب الوطني يصل بغداد

2019/02/24 | 09:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعقد مدرب المنتخب الوطني ستريشكو كاتانيتش، اجتماعاً مع لجنة المنتخبات في مقر الاتحاد، لمناقشة مشاركة اسود الرافدين في كأس آسيا الاخيرة بالامارات 2019.وقال الناطق الرسمي لاتحاد الكرة حسين الخرساني في تصريح لـ/ المعلومة/، إن “مدرب المنتخب الوطني ستريشكو كاتانيتش وصل الى بغداد بعد نهاية اجازته عقب مشاركة المنتخب في كأس آسيا بالامارات 2019”.واوضح […]

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