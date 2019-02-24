الجيش يتسلم دفعة ثانية من مسلحي داعش العراقيين المعتقلين لدى قسد

2019/02/24 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة) … ذكرت مصادر امنية أن الجيش العراقي تسلم الدفعة الثانية من عناصر داعش العراقيين المعتقلين لدى قوات سوريا الديمقراطية، حيث جرى نقلهم إلى مدينة القائم غرب الأنبار.

ونقلت وكالة “الأناضول “االتركية عن تلك المصادر قولها في تصريحات مساء أمس السبت 23 شباط 2019، إن الجيش العراقي تسلم من قوات قسد، 180 من العراقيين كانوا منضويين في تنظيم داعش، وأفاد الضابط في الجيش العراقي، العقيد محمد الدليمي أن “قوات سوريا الديمقراطية سلمت قوة من الجيش العراقي اليوم 180 عراقيا منتمين لتنظيم داعش”.

وأوضح الدليمي أن “عملية تسليم عناصر داعش تمت شمال مدينة القائم 400 كم غرب الرمادي”، مبينا أن هذه الدفعة تعتبر الثانية من عناصر داعش الذين سلمتهم قوات قسد للجيش العراقي”.

وأكد أن “الإرهابيين جميعهم عراقيون ومطلوبون للقضاء وفق المادة 4 إرهاب”، لافتا إلى انه “تم تأمين وصولهم الى مقر عسكري للجيش العراقي في القائم من قبل تشكيلات الجيش العراقي والقوات الأمنية الأخرى وسط حراسة مشددة”.

وكانت مصادر أشارت في وقت سابق إلى ان الدفعة الثانية من عناصر داعش التي سلمت للجانب العراقي مكونة من 231 داعش يحملون الجنسية العراقية، وتم نقلهم الى مقر الاحتجاز مع 151 من الذين تم استلامهم من قبل الجانب العراقي اول امس، وهي الدفعة الأولى.

من جهة ثانية أعلنت الاستخبارات العسكرية في بيان لها امس، انه “ضمن جهودها الاستخبارية بمراقبة وتأمين الحدود المشتركة مع سوريا ورصد واعتقال المتسللين تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 ووفق معلومات استخبارية دقيقة من القاء القبض على اثنين من الارهابيين”.

وأضافت أن المعتقلين تسللا من الحدود مع سوريا واعترفوا بانتمائهم لتنظيم داعش وهروبهما الى سوريا اثناء معارك التحرير”، مشيرة الى أنهما “من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة 4 إرهاب”.

جدير بالذكر ان العديد من عناصر داعش العراقيين فروا من البلاد إلى سوريا بعد إعلان النصر النهائي على تنظيم داعش نهاية العام 2017، حيث انضموا لمسلحي داعش في الجانب السوري وشاركوا مع التنظيم في معاركه هناك وقتل الكثير منهم واعتقل آخرون.

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