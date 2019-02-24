مصرف الرشيد يعلن عن منح سلف للمتقاعدين بدون كفيل

2019/02/24 | 10:20

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

اعلن مصرف الرشيد ،الاحد، عن منح سلف للمتقاعدين تصل الى (٨) مليون دينار وبدون كفيل .

وذكر بيان للمصرف تلقت "الاقتصاد نيوز"، ان " المصرف اصدر اليوم تعليماته بخصوص منح المتقاعدين من حاملي بطاقة ماستر كارد (نخيل) سلفة تصل الى (٨) مليون دينار وبدون كفيل ".

واضاف ان " مبلغ السلفة يبدأ من (٣_٨) مليون وحسب راتب المتقاعد ولمدة (٣) سنوات بفائدة ٧%سنويا ودعا كافة المتقاعدين مراجعة فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات".

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