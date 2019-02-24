تدمير مضافات لداعش في سامراء

2019/02/24 | 10:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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دمرت القوات الامنية اليوم الاحد، مضافات لعصابات داعش الارهابية في مدينة سامراء.

وقال مصدر , ان “قيادة الفرقة الرابعة شرطة اتحادية تمكنت من القيام بعملية استباقية في جزيرة سامراء”.

واضاف ان “العملية اسفرت عن تدمير مضافات داعش الارهابي والقاء القبض على متهمين اثنين وفق المادة 4 ارهاب”.





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