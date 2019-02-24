2019/02/24 | 10:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / قوة امنية تعتقل متهم بجريمة قتل شمال البصرة

24/02/2019 10:24:00 AM |

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واع / مكتب البصرة / ع ,ح

اعتقلت قوة امنية في البصرة، الأحد، على متهم بارتكاب جريمة قتل في سيطرة تقع شمال المحافظة.

وذكر مصدر امني في المحافظة لمراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "مفرزة من قوات الشرطة ألقت القبض في سيطرة بوابة البصرة على مطلوب متهم بارتكاب جريمة قتل"، مبيناً أن "المتهم تم تسليمه الى مركز للشرطة للتحقيق معه".

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