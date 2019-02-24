إرتفاع سعر الدولار امام الدينار

2019/02/24 | 10:28

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

سجلت أسواق العملة الأجنبية في بغداد، صباح اليوم الأحد، إرتفاعاً طفيفاً في سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي.

وبلغ سعر السوق في بورصة الكفاح ببغداد 1199 ديناراً للدولار الواحد، أي 119 الفاً و900 دينار للمائة دولار.

أما أسعار بيع وشراء الدولار في شركات الصيرفة، فكانت:

سعر البيع للدولار الواحد 1202.5 دنانير، أي 120 ألفاً و250 ديناراً للمائة دولار.

وسعر الشراء للدولار 1192.5 دينار، أي 119 ألفاً و250 ديناراً للمائة دولار.

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