الديمقراطي يكشف لـ/موازين نيوز/ عن حدث سياسي نهاية الاسبوع بشأن حكومة كردستان

2019/02/24 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني، الأحد، عن حدث سياسي نهاية الاسبوع بشأن تشكيل حكومة كردستان.

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