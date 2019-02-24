حكومة إقليم كوردستان تحرر 11طفلاً إيزيدياً

2019/02/24 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حررّت حكومة إقليم كوردستان 11 طفلاً إيزيدياً من قبضة تنظيم داعش، كانوا محتجزين بجيب التنظيم الأخير في بلدة الباغوز.

وقال مكتب تحرير المختطفين الإيزيديين في حكومة إقليم كوردستان في بيان، إن المكتب تمكن من تحرير 11 طفلاً إيزيدياً من بلدة الباغوز، كان داعش اختطفهم عام 2014.

مشيراً إلى أن داعش كان قد قتل ذوي هؤلاء الأطفال وأسرهم قبل أن يقدم على اختطافهم.

وبين المكتب أن هؤلاء الأطفال يتواجدون حالياً بمنازل بعض إيزيديي سوريا وسيتم قريباً نقلهم إلى إقليم كوردستان، كما سيتم تحرير عدد آخر من الأطفال الإيزيديين قريباً.

وكان داعش قد اختطف آلاف النساء والأطفال الإيزيديين عام 2014، بعد انكسار الجيش العراقي أمام التنظيم، حيث سيطر بعدد غير كبير من المسلحين على معظم محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار وديالى.





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