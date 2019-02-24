2019/02/24 | 10:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوضحت الامانة العامة لمجلس الوزراء اليوم الاحد، اسباب موافقة الحكومة على فتح قنصلية تركية في النجف الأشرف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكومة توضح اسباب موافقتها على فتح قنصلية تركية في النجف) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكومة توضح اسباب موافقتها على فتح قنصلية تركية في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).