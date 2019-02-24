إيران تنجح بإطلاق أول صاروخ كروز من غواصة

2019/02/24 | 10:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قامت غواصة ايرانية من فئة "غدير" وللمرة الاولى باطلاق صاروخ كروز مضاد للسطح بنجاح ودمرت به الهدف المحدد بنجاح في اطار مناورات القوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وتأتي التجربة في اليوم الثالث من مناورات "الولاية 97 التي تحمل شعار يا زهراء" {ع}، وانطلقت المناورة بالاستعراض البحري لانواع وحدات سطحية وتحت سطحية والطيران في بحر عمان.وتستمر هذه المناورة ثلاثة ايام حيث تشارك فيها اكثر من 100 قطعة بحرية لسلاح البحر التابع لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية تشمل بارجات هجومية ومدمرات قاذفة الصواريخ ولوجستية وغواصات ثقيلة وخفيفة وبرمائيات وطائرات ومروحيات بقيادة حاملة مروحيات "خارك".وتجري مناورة "الولاية 97" البحرية الكبرى للقوة البحرية للجيش في منطقة تبلغ مساحتها مليوني كيلومتر مربع من مضيق هرمز وسواحل مكران وبحر عمان وشمال المحيط الهندي الى مدار 10 درجات شمال هذا المحيط.وتشارك غواصة "فاتح" ومدمره "سهند" المصنوعتين محليا للمرة الأولى في هذه المناورة.انتهى

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