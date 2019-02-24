إرتفاع سعر الدولار في بورصة الكفاح اليوم

2019/02/24 | 10:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وبلغ سعر السوق في بورصة الكفاح ببغداد 1199 ديناراً للدولار الواحد، أي 119 الفاً و900 دينار للمائة دولار.أما أسعار بيع وشراء الدولار في شركات الصيرفة، فكانت:سعر البيع للدولار الواحد 1202.5 دنانير، أي 120 ألفاً و250 ديناراً للمائة دولار.وسعر الشراء للدولار 1192.5 دينار، أي 119 ألفاً و250 ديناراً للمائة دولار.انتهى

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