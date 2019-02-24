2019/02/24 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعجاب 0

افادت تقارير إعلامية بأن نجم يوفنتوس، البرتغالي كريستيانو رونالدو، يتمنى مواجهة فريقه السابق، ريال مدريد، في أحد الأدوار المقبلة لدوري أبطال أوروبا.

وتعاقد يوفنتوس مع “الدون”، الصيف الماضي، قادما من ريال مدريد، لتحقيق الحلم الغائب عن “السيدة العجوز” منذ 23 عاما، بحصد لقب دوري أبطال أوروبا.





وقال موقع “إكسبريس” البريطاني إن رونالدو يسعى إلى إثبات “شيء ما” لرئيس ناديه السابق، فلورنتينو بيريز.

وأوضح المصدر أن بيريز كان من الأسباب التي عجلت برحيل رونالدو عن النادي الملكي، مضيفا “رونالدو شعر أنه لم يعد مرغوبا فيه داخل الفريق”.

وقال رونالدو في وقت سابق “لقد شعرت أنني لم أعد أنتمي إلى البيت الريالي، خصوصا من الرئيس بيريز”، مشيرا إلى أنه اختار يوفنتوس “لأنه شعر أن المسؤولين يرغبون فعلا في خدماته”

وتابع “لو كنت أريد الأموال لاخترت الصين، لكنني اخترت إيطاليا لأنني سأخوض مغامرة حقيقية وتحديا جديدا”.

وذكر “إكسبريس” أن النجم البرتغالي يتمنى أن يواجه الريال في أبطال أوروبا، هذا الموسم، ليثبت لرجل واحد هو (الرئيس) أن تصرفه لم يكن لائقا مع لاعب قضى 9 سنوات داخل أسوار الفريق.

وتنتظر الفريق الإيطالي مباراة مصيرية أمام أتلتيكو مدريد الإسباني في إياب دور الـ16، بعد الهزيمة التي تلقاها في لقاء الذهاب بهدفين نظيفين.

اترك تعليق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كرستيانو رونالدو يحلم بمواجهة ريال مدريد لاثبات “شيء ما”) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كرستيانو رونالدو يحلم بمواجهة ريال مدريد لاثبات “شيء ما”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).