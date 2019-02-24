وزير الثقافة:الاتروشي ترك بصمة خاصة في الوزارة والعمل الثقافي

2019/02/24 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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نعى وزير الثقافة والسياحة والاثار عبد الامير الحمداني، الاحد، وفاة وكيله فوزي الاتروشي بعد صراع طويل مع المرض.

وقال الحمداني في بيان تلقته وكالة صدى, ان “الاتروشي الذي توفي في بغداد فجر اليوم، عانى من مرض سرطان في الحنجرة”، مبينا انه “ترك بصمة خاصة في الوزارة والعمل الثقافي”.

واضافت الوزارة ان “الاوساط الشعبية والثقافية والسياسية ستشيع جثمان المغفور له في الساعة الحادية عشر من صباح اليوم من امام مبنى وزارة الثقافة والسياحة والاثار في شارع حيفا الى مثواه الاخير في كردستان”.

يذكر ان فوزي عزيز ميرزا الاتروشي، هو من مواليد 1953 محافظة دهوك – ناحية اتروش، خريج جامعة بغداد كلية القانون السياسية / قسم القانون، وحصل على شهادة الماجستير في القانون الدولي العام / جامعة صوفيا، وهو عضو قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني.

ويتقن الاتروشي عدة لغات وهي الكردية، العربية، الألمانية، الاسبانية، البلغارية، الانكليزية.

ولديه عدة دواوين الشعرية منها: قصائد للحب والوطن، ظلال النرجس، إشعار لاتبكي، وأزهر بستان الريحان.

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