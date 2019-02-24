الرشيد يطلق سلف بدون كفيل

2019/02/24 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن مصرف الرشيد، اليوم الأحد، منحه سلفا للمتقاعدين تصل الى 8 ملايين دينار، من دون كفيل.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لشفق نيوز إن "مبلغ السلفة التي اطلقها المصرف يبدأ من 3 الى 8 ملايين وحسب راتب المتقاعد ولمدة ثلاث سنوات بفائدة ٧% سنويا ودون كفيل".

ودعا المصرف كافة المتقاعدين الى مراجعة فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات.

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