العراق يسعى لشراء قمح أمريكي أو كندي أو استرالي

2019/02/24 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال مصدر بوزارة التجارة العراقية يوم الأحد إن الوزارة تسعى لشراء ما لا يقل عن 50 ألف طن من القمح في مناقصة عالمية.

وذكر المصدر لـ "رويترز" ، أن آخر موعد لتقديم العروض في المناقصة هو الرابع من مارس آذار، على أن تظل العروض سارية حتى العاشر من الشهر ذاته.

ويسعى العراق لشراء القمح من الولايات المتحدة أو استراليا أو كندا.

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