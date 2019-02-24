2019/02/24 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب اللبناني محمود قماطي أن سورية هي الشريان الأساسي الذي يربط لبنان بالدول العربية مشددا على أن توطيد العلاقات معها يصب في مصلحته.وقال قماطي في كلمة خلال احتفال بالذكرى الأربعين لانتصار الثورة الإسلامية في إيران وذكرى شهداء المقاومة الوطنية اللبنانية: “استنادا إلى الجغرافيا والتاريخ والوضع الاقتصادي فإن سورية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قماطي: من مصلحة لبنان أن تكون على علاقة متفاعلة مع سوريا alansaar.

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