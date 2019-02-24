2019/02/24 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد وزير الدولة اللبناني لشؤون النازحين صالح الغريب أن سورية دولة شقيقة للبنان وتربطهما علاقات تاريخية ولذلك فالعلاقات معها يجب أن تكون مميزة.وقال الغريب في تصريح له: “إن المقاربة الآن تتعلق بملف المهجرين السوريين في لبنان وإن كل النقاط المتعلقة بالملف بحثت مع الحكومة السورية بموضوعية وشفافية”.واوضح أن “ سورية تقدم كل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير لبناني: علاقاتنا جيدة مع سوريا alansaar.

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