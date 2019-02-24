2019/02/24 | 10:36
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الأنصار/..
أكد وزير الدولة اللبناني لشؤون النازحين صالح الغريب أن سورية دولة شقيقة للبنان وتربطهما علاقات تاريخية ولذلك فالعلاقات معها يجب أن تكون مميزة.
وقال الغريب في تصريح له: “إن المقاربة الآن تتعلق بملف المهجرين السوريين في لبنان وإن كل النقاط المتعلقة بالملف بحثت مع الحكومة السورية بموضوعية وشفافية”.
واوضح أن “ سورية تقدم كل […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير لبناني: علاقاتنا جيدة مع سوريا) نشر أولاً على موقع (الانصار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أكد وزير الدولة اللبناني لشؤون النازحين صالح الغريب أن سورية دولة شقيقة للبنان وتربطهما علاقات تاريخية ولذلك فالعلاقات معها يجب أن تكون مميزة.
وقال الغريب في تصريح له: “إن المقاربة الآن تتعلق بملف المهجرين السوريين في لبنان وإن كل النقاط المتعلقة بالملف بحثت مع الحكومة السورية بموضوعية وشفافية”.
واوضح أن “ سورية تقدم كل […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير لبناني: علاقاتنا جيدة مع سوريا alansaar.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير لبناني: علاقاتنا جيدة مع سوريا) نشر أولاً على موقع (الانصار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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