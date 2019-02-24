سوريا.. إجلاء الآلاف من آخر معقل لداعش في شرق الفرات

2019/02/24 | 10:37

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رووداو - AFPجرى إجلاء الآلاف من المحاصرين في بلدة الباغوز، من آخر معقل لتنظيم "الدولة الإسلامية" داعش في شرق الفرات بريف دير الزور، بينهم عائلات مسلحي التنظيم.وأجلت قوات سوريا الديمقراطية منذ الأربعاء الماضي، نحو خمسة آلاف شخص من الباغوز، من بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، وصل 2500 منهم وفق الأمم المتحدة إلى مخيم الهول شمالاً، الذي يشهد أوضاعاً انسانية مأساوية وبحاجة ماسة إلى مساعدات عاجلة. ويكتظ مخيم الهول الذي تديره قوات سوريا الديمقراطية في محافظة الحسكة ويؤوي 40 ألف شخص وفق ما أفاد مكتب تنسيق الشؤون الانسانية في الأمم المتحدة، متوقعاً وصول "آلاف آخرين خلال الساعات والأيام المقبلة إلى المخيم، ما سيرتّب ضغطاً إضافياً على الخدمات الرئيسية".

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