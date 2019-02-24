لافروف: لايوجد إجماع بين روسيا وتركيا بشأن تصنيف التنظيمات الكردية في سوريا

2019/02/24 | 10:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الى أنه لا يوجد إجماع روسي - تركي حول أي من التنظيمات الكردية في سوريا تعتبر إرهابية، مؤكدا أن

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