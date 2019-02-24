أسعار صرف الدينار العراقي وبعض العملات عند الإفتتاح اليوم الأحد

2019/02/24 | 10:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد بورصة الكفاح

119.900

في صيرفات بغداد

119.250

120.250

البصرة بورصة

120.050

اربيل بورصة

120.200

الموصل ..



بورصة

120.250

التومان الإيراني

1330 /100 $

الليرة التركية

532 /100$

سعر اليورو مقابل الدينار العراقي

1,353

سعر برميل

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