2019/02/24 | 10:38
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد بورصة الكفاح
الموصل ..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار صرف الدينار العراقي وبعض العملات عند الإفتتاح اليوم الأحد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
119.900
في صيرفات بغداد
119.250
120.250
البصرة بورصة
120.050
اربيل بورصة
120.200
الموصل ..
بورصة
120.250
التومان الإيراني
1330 /100 $
الليرة التركية
532 /100$
سعر اليورو مقابل الدينار العراقي
1,353
سعر برميل
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار صرف الدينار العراقي وبعض العملات عند الإفتتاح اليوم الأحد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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