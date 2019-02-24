2019/02/24 | 10:40

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مقتل 6 عسكريين بريطانيين و3 باكستانيين في عملية هجومية على اليمن

العالم الاسلامي اليمن

مقتل 6 عسكريين بريطانيين و3 باكستانيين في عملية هجومية على اليمن

الأحد 24 فبراير 2019 - 10:34

صورة إرشيفية

أفاد مصدر يمني، اليوم الأحد، بمقتل 6 عسكريين بريطانيين و3 باكستانيين في عملية هجومية على جبهة نجران في اليمن.

وذكرت وكالة "روسيا اليوم"، عن مصدر حوثي قوله "مقتل 6 عسكريين بريطانيين و3 باكستانيين في عملية هجومية على جبهة نجران".انتهى...س ح

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