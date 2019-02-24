2019/02/24 | 10:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بين الناس - تظاهرة المفسوخة عقودهم من الداخلية و الدفاع 2019/2/24) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 4SWtMumSa3g
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بين الناس - تظاهرة المفسوخة عقودهم من الداخلية و الدفاع 2019/2/24) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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