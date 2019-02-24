وزير الثقافة والسياحة والاثار ينعى وفاة وكيله الاتروشي

2019/02/24 | 10:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس نعى وزير الثقافة والسياحة والاثار عبدالامير الحمداني، الاحد، وفاة وكيله فوزي الاتروشي بعد صراع طويل مع المرض.وقال الحمداني، في بيان تلقى “ناس”، نسخة منه اليوم، (24 شباط 2019)، إن “الاتروشي توفي في بغداد بعد معاناته من مرض سرطان في الحنجرة”.وأشار الحمداني، إلى أن “الراحل ترك بصمة خاصة في الوزارة والعمل […]

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