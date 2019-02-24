عشر أفكار أساسية بشأن نصب الإبادة الإيزيدية في سنجار

2019/02/24 | 10:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سعد سلوم يُستخدم إحياء الذكرى أو تخليدها بنصب تذكارية لتكريم ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، ويساعد السلطات في تسوية التوترات المتعلقة بالضحايا من خلال إظهار الاحترام والاعتراف بالماضي، وإنشاء سجل للتاريخ ومنع تكرار الانتهاكات حين تصبح الأخيرة عبرة للأجيال المقبلة.هناك أنواع عديدة من النصب التذكارية المشيدة حول العالم المتعلقة بإبادة اليهود (الهولوكوست)، وفي يوغسلافيا وراوندا […]

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