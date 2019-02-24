المتحدث باسمه: ننتظر موقفا من الصدر بشأن الصلح مع المالكي

2019/02/24 | 10:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رفض الشيخ صلاح العبيدي المتحدث باسم زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، الأحد، التعليق على تصريحات رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الأخيرة بشأن الصلح مع الصدر، مؤكدا أنهم بانتظار موقف من الأخير بهذا الخصوص.وقال العبيدي في تصريح لـ/المعلومة/، “إننا سمعنا بتصريحات رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الأخيرة بشأن دعوته للصلح مع […]

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