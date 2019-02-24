الجيش العراقي يتسلم 180 من إرهابيي “داعش” المتواجدين بسوريا

2019/02/24 | 10:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادتسلم الجيش العراقي من الجانب السوري، السبت، 180 من مواطنيه الأعضاء في تنظيم “داعش” الإرهابي، حسب مصدر عسكري.

جاء ذلك وفق ما أفاد به للأناضول “وكالة انباء تركية” العقيد محمد الدليمي الضابط بالجيش العراقي في محافظة الأنبار(غرب).

وقال الدليمي إن ما تسمى بـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) (التي يشكل تنظيم ب ي د/بي كا كا عمودها الفقري) سلمت قوة من الجيش العراقي اليوم 180 عراقيا منتمين لتنظيم “داعش”.

وأوضح أن عملية تسليم عناصر “داعش” تمت شمال مدينة القائم 400 كم غرب الرمادي (مركز محافظة الأنبار).

وأضاف: “تعتبر هذه هي الدفعة الثانية من عناصر داعش الذين سلمتهم قوات قسد للجيش العراقي”.

وأكد الدليمي أن “الإرهابيين جميعهم عراقيون ومطلوبون للقضاء وفق المادة 4 إرهاب”.

ولفت أنه “تم تأمين وصولهم الى مقر عسكري للجيش العراقي في القائم من قبل تشكيلات الجيش العراقي والقوات الأمنية الأخرى وسط حراسة مشددة”.

وبذلك يصبح عدد إرهابيي “داعش” الذين جرى تسليمهم للجيش العراقي 330 بعد تسليم 150 من عناصر التنظيم للجيش الخميس.

يذكر أن العديد من عناصر “داعش” العراقيين فروا من البلاد إلى سوريا بعد إعلان تحرير محافظة الأنبار من التنظيم الإرهابي نهاية 2017.

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