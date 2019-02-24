بالوثيقة.. انهاء تكليف أبو الهيل من رئاسة شبكة الاعلام العراقي

2019/02/24 | 10:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

حصل “النور نيوز” على وثيقة صادرة من مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي تتضمن انهاء تكليف مجاهد ابو الهيل من رئاسة الشبكة، فيما تم تحديد، اليوم الاحد، موعدا لاختيار رئيس الشبكة.





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