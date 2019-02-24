2019/02/24 | 10:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعجاب 0

اصدر مصرف الرشيد، الاحد، تعليمات بشان منح سلف للمتقاعدين تصل الى 8 ملايين دينار.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلتقه وكالة صدى, انه “باشر بمنح سلف للمتقاعدين من حاملي بطاقة ماستر كارد (نخيل) تصل الى 8 ملايين دينار”، مشيرا الى ان منح السلف لا تحتاج الى كفيل”.واضاف المصرف ان “مبلغ السلفة يبدأ من (٣- ٨) مليون وحسب راتب المتقاعد ولمدة 3 سنوات بفائدة ٧%سنويا”، داعيا “كافة المتقاعدين مراجعة فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات”.واصدر مصرف الرشيد تعليمات جديدة بشأن منح سلف لموظفي دوائر الدولة ممن اكملُ توطين رواتبهم لدى المصرف.

اترك تعليق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرشيد يصدر تعليمات بشان منح سلف للمتقاعدين تصل الى ثمانية ملايين دينار) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرشيد يصدر تعليمات بشان منح سلف للمتقاعدين تصل الى ثمانية ملايين دينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).