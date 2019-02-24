وفاة وكيل وزير الثقافة فوزي الاتروشي

2019/02/24 | 10:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه/ بغداد

توفي فجر اليوم الاحد، وكيل وزارة الثقافة والسياحة والاثار فوزي الاتروشي بعد صراع طويل مع المرض.

والاتروشي من مواليد 1/7/1953 محافظة دهوك – ناحية اتروش، خريج جامعة بغداد كلية القانون السياسية / قسم القانون، وحصل على شهادة الماجستير في القانون الدولي العام / جامعة صوفيا، وهو عضو قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني.

تولى الأتروشي قيادة الفرع الاوربي للحزب الديمقراطي الكردستاني من 1986 ولغاية 2001، وشغل منصب مسؤول مكتب اعلام الخارج للحزب الديمقراطي الكوردستاني، وعمل مستشارا سياسيا في صحيفة المؤتمر اللندنية الناطقة بأسم المعارضة العراقية من 2002 ولغاية 2003 .

اشرف على طبعة لندن لجريدة (خه بات) الناطقة باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني، كما عمل في جريدة التآخي الصادرة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، وعمل منسقا إعلاميا للحزب الديمقراطي الكردستاني في اللجنة الرباعية .

وشغل منصب عضو في اتحاد الحقوقيين في كردستان وبغداد، وعضو نقابة المحامين في كردستان وبغداد، وعضو اتحاد أدباء كردستان، وعضو نقابة الصحفيين في كردستان، وعضو رابطة المبدعين العراقيين، ووكيل وزارة الثقافة العراقية.

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