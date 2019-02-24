2019/02/24 | 10:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي تنهي تكليف مجاهد ابو الهيل رئيسا للشبكة

24/02/2019 10:28:00 AM |

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واع / بغداد / ز .أ

اعلن مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي ، الاحد، عن انهاء تكليف مجاهد ابو الهيل رئيسا لشبكة الاعلام.

وذكرت وثيقة للمجلس حصلت ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) نسخة منها تضمنت قرار مجلس امناء الشبكة بانهاء تكليف مجاهد ابو الهيل كرئيس لشبكة الاعلام العراقي .

وبينت الوثيقة انه تم تحديد اليوم الاحد موعدا جديدا لاختيار رئيسا لشبكة الاعلام.

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