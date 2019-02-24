رئيس الجمهورية برهم صالح يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

2019/02/24 | 10:57

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بغداد اليوم - شرم الشيخ

التقى رئيس الجمهورية برهم صالح، الاحد 24 شباط 2019، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في مدينة شرم الشيخ المصرية على هامش مشاركته في القمة العربية الاوربية.

وكان المتحدث باسم رئيس الجمهورية لقمان الفيلي، قد أكد، السبت 23 شباط 2019، أن الرئيس برهم صالح سيشارك في مؤتمر القمة العربية– الأوروبية المزمع عقده اليوم الأحد في مدينة شرم الشيخ.

وقال الفيلي، أن "الرئيس سيلتقي على هامش فعاليات المؤتمر بعدد من ملوك ورؤساء الدول الشقيقة والصديقة لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتوسيع آفاق التعاون المشترك".

وأشار إلى أن "العراق سيشارك في محاور المؤتمر التي تتضمن تعزيز العلاقات العربية الأوروبية في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب والتجارة والاستثمار والتعددية والهجرة، فضلاً عن الوضع في المنطقة وسبل التعامل المشترك مع التحديات الإقليمية".

وأوضح الفيلي، أن "صالح سيتوجه بعد انتهاء أعمال مؤتمر القمة العربية– الأوروبية في مصر الى فرنسا في زيارة عمل تستغرق يومين بناء على دعوة من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، كما من المؤمل أن يلتقي خلالها كبار المسؤولين الفرنسيين واعضاء مجلس الشيوخ".

وأكد المتحدث الرسمي، أن "مشاركة الرئيس في اعمال المؤتمر وزيارته الى فرنسا تأتي لتفعيل وتعزيز دور العراق على الصعيدين العربي والدولي، وانطلاقا من توجهات رئيس الجمهورية والحكومة العراقية في ضرورة انفتاح العراق على اشقائه واصدقائه وتوطيد العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وبما يخدم المصالح المشتركة".

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وقال الحربية في تصريح صحفي، إن &quo

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