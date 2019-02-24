برهم صالح يلتقي السيسي في شرم الشيخ

2019/02/24 | 10:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ألتقى رئيس الجمهورية برهم صالح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في شرم الشيخ.ويأتي إلقاء الرئيسين على هامش القمة العربية – الاوروبية المقرر إنطلاقها اليوم الأحد في شرم الشيخ بمصر.





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