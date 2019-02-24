تعيين المنقب الاثاري عامر عبد الرزاق مديرا لمتحف الناصرية

2019/02/24 | 11:02

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شبكة اخبار الناصرية:

اصدرت الهيئة العامة للاثار امرا اداريا بتعيين المنقب الاثاري عامر عبد الرزاق مديرا جديدا لمتحف الناصرية خلفا لمديرته السابقة اقبال كاظم .

وقال عبد الرزاق لشبكة اخبار الناصرية انه سيعمل من منصبه الجديد على وضع منهجية خاصة وخطط جديدة لاستقطاب اكبر عدد من الزائرين الى المتحف سواء من الطلبة الم

شبكة اخبار الناصرية:اصدرت الهيئة العامة للاثار امرا اداريا بتعيين المنقب الاثاري عامر عبد الرزاق مديرا جديدا لمتحف الناصرية خلفا لمديرته السابقة اقبال كاظم .وقال عبد الرزاق لشبكة اخبار الناصرية انه سيعمل من منصبه الجديد على وضع منهجية خاصة وخطط جديدة لاستقطاب اكبر عدد من الزائرين الى المتحف سواء من الطلبة المدارس والجامعات او من الاسر العراقية .كما كشف عن خطط للتعاون مع منظمات المجتمع المدني لتفعيل ثقافة زيارة المتاحف الاثارية ، لاسيما وان متحف الناصرية يعد ثاني اكبر متحف على مستوى العراق بعد المتحف الوطني في بغداد .انتهى،ت ع ح.

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