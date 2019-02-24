بالوثيقة.. إقالة ابو الهيل من رئاسة شبكة الاعلام العراقي

2019/02/24 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي انهاء تكليف مجاهد ابو الهيل رئيسا لشبكة الاعلام.

وبموجب وثيقة رسمية، فانه تقرر تحديد اليوم الاحد موعدا جديدا لاختيار رئيس لشبكة الاعلام العراقي

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