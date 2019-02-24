2019/02/24 | 11:03
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد بورصة الكفاح119.900
الموصل ..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار صرف الدينار العراقي والعملات في السوق المحلية) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
في صيرفات بغداد
119.250
120.250
البصرة بورصة
120.050
اربيل بورصة
120.200
الموصل ..
بورصة
120.250
التومان الإيراني
1330 /100 $
الليرة التركية
532 /100$
سعر اليورو مقابل الدينار العراقي
1,353
سعر برميل نفط خام برنت /مغلق
67.25 $
سعر برميل نفط خام البصرة خفيف
69.57 $
سعر مثقال الذهب عيار 21 بالدينار العراقي
223.000
سعر اونصة الذهب عالميا /مغلق
1,327
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار صرف الدينار العراقي والعملات في السوق المحلية) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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