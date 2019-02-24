أسعار صرف الدينار العراقي والعملات في السوق المحلية

2019/02/24 | 11:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد بورصة الكفاح119.900

في صيرفات بغداد

119.250

120.250

البصرة بورصة

120.050

اربيل بورصة

120.200

الموصل ..



بورصة

120.250

التومان الإيراني

1330 /100 $

الليرة التركية

532 /100$

سعر اليورو مقابل الدينار العراقي

1,353

سعر برميل نفط خام برنت /مغلق

67.25 $

سعر برميل نفط خام البصرة خفيف

69.57 $

سعر مثقال الذهب عيار 21 بالدينار العراقي

223.000

سعر اونصة الذهب عالميا /مغلق

1,327

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