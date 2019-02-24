الزوراء يفتقد لخدمات ثلاثة لاعبين في مواجهة اربيل

2019/02/24 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلن نادي الزوراء، اليوم الاحد، غياب ثلاثة لاعبين عن صفوف فريقه الكروي بمواجهة اربيل على ملعب فرانسوا حريري في الجولة 19 من الدوري الممتاز.واجرى فريق الزوراء اولى وحداته التدريبية في اربيل تحضيراً لمواجهة اصحاب الارض، حيث سيقود الفريق في المباراة الكادر التدريبي المساعد بعد استقالة الكابتن ايوب اوديشو.وسيغيب عن الفريق في هذه المباراة اللاعب مهند عبد الرحيم بسبب الحرمان لتراكم البطاقات الصفراء وبهاء جميل وسامال سعيد للاصابة.

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