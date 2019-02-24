ما حقيقة عزم امانة بغداد ازالة 500 دار سكنية؟

2019/02/24 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفت امانة بغداد عزمها ازالة 500 دار سكنية متجاوزة في مجمع الرجاء السكني شمالي غرب العاصمة بغداد.

وقال بيان للأمانة ورد لشفق نيوز انها "تنفي الأنباء التي روجت لها بعض وسائل الإعلام بشأن عزمها إزالة (500) دار سكنية في مجمع الرجاء السكني ضمن محلة 438 ".

واشار الى ان "دائرة المشاريع تعمل على شق شارع بإتجاهين ذهاب واياب ضمن المحلة يتفرع من طريق صلاح الدين للمرور السريع إلى منطقة دور نواب الضباط لفك الاختناقات المرورية وخدمة عدد من الاحياء السكنية".

واضاف ان "عرض الشارع يبلغ (30) مترا بواقع (15) مترا لكل إتجاه ما ولد حاجة لإستقطاع بعض الاسيجة الخارجية للدور فقط لتوسيعه".

ودعت أمانة بغداد وسائل الإعلام إلى "ضرورة تحري الدقة والموضوعية في تداول هكذا أخبار واستقاء المعلومات المتعلقة بعمل دوائرها وتشكيلاتها من المصادر الرسمية".

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