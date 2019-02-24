غواصة إيرانية تطلق صاروخ كروز من غواصة “غدير” للمرة الاولى

2019/02/24 | 11:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/… أطلقت غواصة ايرانية من فئة “غدير” وللمرة الاولى, صاروخ كروز مضاد للسطح دمرت به الهدف المحدد بنجاح في اطار مناورات القوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية.وفي اليوم الثالث من المرحلة النهائية لمناورات “الولاية 97” الجارية اليوم الاثنين قامت غواصة خفيفة من فئة “غدير” باطلاق ناجح لصاروخ كروز مضاد للسطح.يذكر انه وبسبب النطاق […]

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