رفول: للبنان مستقبلا مزدهرا

2019/02/24 | 11:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..شدد الوزير السابق مستشار رئيس الجمهورية للشؤون السياسية بيار رفول على “أهمية الوحدة الوطنية والعيش المشترك، وأن للبنان مستقبلا مزدهرا”.وخلال محاضرة حول الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة نظمتها هيئة قضاء عكار في “التيار الوطني الحر”، تحدث رفول عن “الفترة الزمنية الممتدة منذ استلام الرئيس ميشال عون، سدة الرئاسة، وحتى تشكيل الحكومة الحالية، حكومة […]

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